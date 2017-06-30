البث الحي
منوعات

شاهد: شرطي ينقذ رضيعين من حريق

30/6/2017

تمكن شرطي صيني من إنفاذ رضيعين من حريق نشب في مبنى سكني في شمال الصين.

وأظهرت لقطات فيديو الشرطي دونغ هايكي وهو يقتحم المبنى قبل أن يخرج منه وهو يحمل طفلا رضيعا بين ذراعيه.

وبعد ثوان التقط خلالها أنفاسه، عاد الشرطي ليقتحم المبنى مرة أخرى ليخرج منه وهو يحمل رضيعا آخر.

وقال الشرطي إنه لم يتمكن من الانتظار إلى حين وصول قوات مكافحة الحرائق بعد أن علم بوجود الرضيعين محاصرين داخل شقة في البدروم.

واكتفى الشرطي بوضع قطعة قماش مبللة على وجهه قبل أن يدخل المبنى لعدم وجود قناع يحمي من الاختناق.

وتمكنت قوات الاطفاء من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المباني المجاورة.

المصدر : أسوشيتد برس
المزيد من منوعات

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

أردوغان: نعمل بقوة لإنهاء الاحتلال والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

أردوغان خلال فعاليات المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" عام 2018 (الأناضول- أرشيف)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)