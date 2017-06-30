شاهد: شرطي ينقذ رضيعين من حريق

تمكن شرطي صيني من إنفاذ رضيعين من حريق نشب في مبنى سكني في شمال الصين.

وأظهرت لقطات فيديو الشرطي دونغ هايكي وهو يقتحم المبنى قبل أن يخرج منه وهو يحمل طفلا رضيعا بين ذراعيه.

وبعد ثوان التقط خلالها أنفاسه، عاد الشرطي ليقتحم المبنى مرة أخرى ليخرج منه وهو يحمل رضيعا آخر.

وقال الشرطي إنه لم يتمكن من الانتظار إلى حين وصول قوات مكافحة الحرائق بعد أن علم بوجود الرضيعين محاصرين داخل شقة في البدروم.

واكتفى الشرطي بوضع قطعة قماش مبللة على وجهه قبل أن يدخل المبنى لعدم وجود قناع يحمي من الاختناق.

وتمكنت قوات الاطفاء من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المباني المجاورة.