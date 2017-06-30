شاهد: سقوط طائرة على طريق سريع في كاليفورنيا

أصيب شخصان في حادث سقوط طائرة صغيرة على طريق سريع بولاية كاليفورنيا الأمريكية الجمعة.

وقال إيان غريغور، وهو متحدث باسم دائرة الطيران الفيدرالية، إن الطائرة من طراز سيسنا 310 وقد سقطت صباح الجمعة قبل وقت قصير من وصولها إلى مدرج بمطار جون واين بمدينة كوستا ميسا بولاية كاليفورنيا.

وقال مسؤول بدائرة الإطفاء إن شخصين كانا على متن الطائرة أصيبا عندما سقطت، ونقلا إلى مستشفى محلي.

وأوضح مسؤول بمطار جون واين لمحطة تلفزيونية محلية أن إصابات الشخصين ليست خطيرة.

وأظهرت لقطات لموقع الحادث حالة تكدس مروري على الطريق السريع بينما يحاول رجال الإطفاء إخماد النيران التي اشتعلت بالطائرة.