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شاهد: حفرة عملاقة تبتلع سيارة

30/6/2017

ابتلعت حفرة ضخمة، سيارة في وسط مدينة سانت لويس بولاية ميسوري، دون تسجيل إصابة حيث لم يكن صاحب السيارة داخلها وقت وقوع الحادث.

فقد أوقف الأمريكي "غوردن ويستربيرغ" سيارته بجانب الطريق وتوجه بصحبة زوجته لبعض المهام وعند عودتهما تفاجأ بعدم وجود سيارته في المكان الذي ركنها فيه.

وذكرت وكالة أسوشيتد برسأن ويستربيرغ ركن سيارته في مكان يُسمح فيه بإيقاف السيارات، في وسط مدينة سانت لويس الأمريكية، لكنه لم يعثر عليها عندما عاد.

وقال مسؤولون بالمدينة إن أنبوبا رئيسيا للمياه 8 بوصة قد انفجر.

يقول صاحب السيارة، إنه استدرك حينذاك أن السيارة سُحبت من المكان الذي تركها فيه، لكن تجمّعا للعمال في الموقع، جعله يستشعر بوقوع "خطب ما" لسيارته.

فقد ابتلعت حفرة بعمق حوالي 20 قدما (ستة أمتار)، واتساع ثمانية إلى 10 أقدام (2.5 إلى ثلاثة أمتار) سيارة الرجل وسحبت الممر الجنوبي من الطريق بكامله، فيما لم يصب أحد في الحادث.

ولم يتضح سبب انهيار الطريق، غير أن الحفرة تُظهر أنبوب مياه كبير مكسور.

يقول الرجل الذي ألجمته المفاجأة بسبب ما حدث لسيارته " لا نعرف ماذا حدث، ليس لدي أي فكرة أين اختفت".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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