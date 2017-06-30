تناول الفطور الصحي بانتظام يقي متاعب القلب

تناول فطور جيد بانتظام كل صباح، فضلا عن الامتناع عن الطعام بعد الساعة السادسة مساء، يُسهمان في صحة القلب ويبعدان الفرد عن متاعبه.

ونصحت الطبيبة التركية "سراب أيقوت أكا" بتناول طعام الفطور، كل صباح بانتظام، من أجل صحة القلب، أما بالنسبة لوجبة الغداء فأوصت الطبيبة بـالأغذية التي تحوي بروتينات مع الحرص على تناول خضروات إلى جانب ذلك.

ولفتت أيقوت أكا، عضو الجمعية التركية لأمراض القلب وجراحة الأوعية إلى أن "الجلطات القلبية كانت تصيب في الماضي، الأشخاص بعد عمر الستين، أما اليوم فانخفض سن الإصابة بالجلطات بشكل مقلق للغاية".

وأشارت الطبيبة إلى أنه وفي الآونة الأخيرة ، تجري عمليات القلب المفتوح لأشخاص في سن الشباب وفي عمر 25 عاما، مؤكدة أن التدخين ومرض السكري من أهم الأسباب التي تؤثر سلبا على صحة القلب.

وحذرت الطبيبة التركية من "تأثير الوزن الزائد، وسوء التغذية، وقلة الحركة، والضغوطات النفسية على صحة القلب".

وأشارت أيقوت أكا، إلى "أهمية تناول الأغذية قليلة الدسم من أجل نظام غذائي سليم".

ونصحت بـاستخدام زيت الزيتون، مع عدم الإفراط في تناوله، فضلا عن عدم الإكثار من تناول اللحوم الحمراء".