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شاهد: إعادة 20 حوتا إلى البحر

3/6/2017

قالت البحرية السريلانكية إنها نجحت بمساعدة السكان المحليين في إعادة 20 حوتا جانحا قبالة أحد الشواطئ شرق البلاد.

وقال مسؤولون إنهم لا يعرفون سبب جنوح الحيتان على الشاطئ القريب من مدينة ترينكومالي الشهيرة.

لكن المتحدث باسم البحرية رجح أن يكون السبب "هو تغير تيار البحر أو ارتفاع درجة حرارة سطح البحر" بعد يوم من اجتياح اعصار للبلاد.

وظل البحر قبالة سريلانكا هائجا منذ الأسبوع الماضي بسبب عاصفة تحولت إلى الإعصار مورا.

ولقي ما لا يقل عن 206 أشخاص مصرعهم وما زال هناك 92 في عداد المفقودين.

وتكثر الحيتان في المياه العميقة قبالة مدينة ترينكومالى التي تبعد 260 كيلومترا عن العاصمة كولومبو ما أكسبها شهرة لدى راغبي مشاهدة الحيتان والدلافين.

المصدر : رويترز
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