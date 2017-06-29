111 أمريكيا ينهون حياتهم بـ"الموت الرحيم" في كاليفورنيا

أنهى 111 أمريكيا حياتهم، عبر ما يعرف بـ"الموت الرحيم"، خلال 6 أشهر فقط، عقب دخول قانون "خيار إنهاء الحياة" حيز التنفيذ بالولاية.

وبحسب تقرير لشعبة الصحة في كاليفورنيا، صدر الثلاثاء، فإن المرضى المشار إليهم طلبوا إنهاء حياتهم، بسبب معاناتهم من أمراض مستعصية.

ويغطي التقرير الفترة من 9 يونيو/حزيران إلى 31 ديسمبر/كانون أول 2016.

ووفق التقرير، فإن 58.6% من المرضى كانوا مصابين بأمراض السرطان، وفاقت أعمار 75% منهم الـ60 عاماً.

وكانت ولاية أوريغون أول ولاية أمريكية تسن قانون "الموت الرحيم" في البلاد، عام 1997، تلتها ولايات كولورادو، ثم مونتانا، وفيرمونت، وواشنطن، وكاليفورنيا.

وعقب جدل واسع، أقرت السلطات التشريعية في كاليفورنيا أواخر 2015، تشريع "الموت الرحيم" أو "خيار إنهاء الحياة" للمرضى الذين يعانون من حالة صحية ميؤوس منها.

ويجيز التشريع للأطباء حقن المريض جرعة مميتة من الأدوية للمصابين بأمراض ميؤوس من الشفاء منها، إذا كان المرضى يرغبون في التعجيل بموتهم.