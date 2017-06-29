شاهد: فيديو لسرقة كلاب في فيتنام يحقق انتشارا واسعا

حقق مقطع فيديو لسرقة كلب في مدينة هو تشي مينه الفيتنامية انتشارا واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، في فيتنام>

، حيث غالبا ما يتم سرقة الكلاب من أجل الاتجار في لحومها.

ويظهر في مقطع الفيديو، الذي التقطته كاميرات المراقبة في الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي، رجلان يقودان دراجات نارية إلى قفص مسيج يحتوي على ثلاثة كلاب وكانا مسلحين بما يبدو بأنها بمسدسات صاعقة، وصعق الرجلان الكلاب بالمسدسات.

ويمكن رؤية مالك الكلاب، الذي عرفته وسائل الإعلام الرسمية بحروف اسمه الأولى (إل إم اتش)، وهو يحاول التدخل، ولكنه هرب بعدما جرى تهديده بالأسلحة الصاعقة.

وقال لصحيفة توي تري: " لقد كنت خائفا للغاية لدرجة أنني عدت إلى الداخل، وألقيت عليهما طاسة طهي قبل أن يركبا الدراجات النارية وأخذا معهما اثنين من كلابي ".

واستعاد الكلب المتبقي وعيه بعيد فرار اللصوص.

يشار إلى أن سرقة الكلاب التي تعتبر لحومها شهية في فيتنام شائعة في مختلف أنحاء البلاد.

ونظرا لأن قيمة البضائع المسروقة يجب أن تتجاوز مليونين دونج فيتنامي (88 دولارا) لإصدار مذكرة سجن بموجب القانون الفيتنامي، فإنه غالبا ما ينجو اللصوص من عقوبة خطيرة نظرا لأن قيمة الكلاب تميل لأن تكون أقل.

إلا أنه تتردد تقارير عن قيام جماعات أهلية بالتصدي للصوص الكلاب والقصاص منهم.