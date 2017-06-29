سودانية تنجب ثلاثة توائم وتسميهم "رجب وطيب وأردوغان"

أنجبت السودانية ميسون محمد صالح، في مستشفى "نيالا التركي السوداني التعليمي البحثي" ثلاثة توائم وأطلقت عليهم أسماء "رجب وطيب وأردوغان" تيمنا بالرئيس التركي.

وفي حديثها لوكالة الأناضول أوضحت ميسون والمتزوجة منذ 5 سنوات من إسماعيل صالح، أنها نجبت ثلاثة توائم في ثاني أيام عيد الفطر، في مستشفى "نيالا التركي السوداني التعليمي البحثي"، الذي تديره وزارة الصحة التركية، كما سبق لها أن أنجبت في المستشفى ذاته طفلا آخر من قبل.

وقالت ميسون، وهي أم لخمسة أطفال بمن فيهم التوائم الثلاثة: "أعرف الرئيس التركي، هو من أمر بتشييد هذا المستشفى في السودان، وأتوجه له بجزيل الشكر لما يقدمه لنا هذا المستشفى من خدمات جمّة".

وبخصوص خدمات المستشفى، أوضحت ميسون أن المستشفى يقدم خدمات طبية جيدة وعناية كبيرة، مبدية رغبتها في عدم الخروج من المستشفى قبل أن يتعافى التوائم الثلاثة بشكل تام، وذلك لعدم توافر الإمكانيات المتواجدة به في بيتها.

من ناحيته أشار الوالد إسماعيل صالح إلى أن موظفي المستشفى يقدمون عناية كبيرة للمرضى والنزلاء.

وقال: "أشكر الرئيس أردوغان الذي يقدم خدمات للمسلمين دون أن يميز بين الأعراق، وهذا المستشفى خير مثال على ذلك، وأنا سعيد بالأسماء التي أطلقناها على توائمنا الثلاثة".

وأضاف: "نأمل أن يكونوا مثل صاحب الاسم الذي يحملونه، وآمل أن يلتقي أردوغان التوائم الثلاث خلال قدومه إلى السودان".

وأنشأت وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا)، التابعة لرئاسة الوزراء، مستشفى "نيالا التركي السوداني التعليمي البحثي"، في مدينة نيالا عام 2014، ويعمل فيه في الوقت الحالي 21 طبيبا تركيا في تخصصات مختلفة، ترسلهم المستشفيات التركية للعمل لفترات محددة فيه.

وتلقّى أكثر من 150 ألف شخص الفحص الطبي في المستشفى منذ تأسيسه (دخل الخدمة في فبراير/شباط 2014) وأجرى المستشفى خلال المدة المذكورة أكثر من 4 آلاف و300 عملية جراحية، فيما ولد فيه قرابة 300 طفل.

ويضم المستشفى 3 غرف عمليات وقسما للأطفال حديثي الولادة، وقسما للعناية المركزة إلى جانب أقسام أخرى.