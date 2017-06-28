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6.3 تريليون دولار قيمة سوق تطبيقات الكمبيوتر 2021

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
28/6/2017

توقع تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء وصول قيمة سوق تطبيقات الكمبيوتر في العالم إلى 6.3 تريليون دولار عام 2021 مقابل 1.3 تريليون دولار فقط العام الماضي.

وبحسب التقرير الصادر عن شركة "آب آني" للتحليل الاقتصادي، فإن هذا النمو لسوق التطبيقات العالمية يعكس الزيادة الكبيرة في عدد أصحاب الهواتف الذكية واستخدامهم  لتطبيقات الأجهزة المحمولة.

وبحسب التقرير فإن التجارة الإلكترونية عبر تطبيقات الهواتف الذكية سيكون أكبر محرك لنمو سوق التطبيقات، حيث ستصل قيمة المشتريات إلى 946 دولار لكل مستخدم بحلول 2021 مقابل 344 دولار لكل مستخدم عام 2016، وسيكون النمو الأسرع لحجم سوق التطبيقات من نصيب منطقة آسيا  ليصل إلى 3.2 تريليون دولار عام 2021، في حين سيصل الحجم في الأمريكيتين إلى 1.7 تريليون دولار وفي أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا إلى تريليون دولار.

وأضاف التقرير أن احتمال شراء المستهلكين الصينيين للطعام والبقالة عبر الأجهزة المحمولة  يبلغ 3 أمثال احتمال شراء المستهلكين الأمريكيين.
كما أن احتمال قيام الصينيين  بتحويل الأموال عبر تطبيقات الهواتف الذكية يبلغ ضعف الاحتمال بالنسبة للأمريكيين. ويبلغ احتمال إنفاق المستهلكين أغلب نفقاتهم عبر الأجهزة المحمولة أربعة أمثال الاحتمال بالنسبة للأمريكيين.

ووفقا للبيانات المتاحة فإن 3.4 مليار مستخدم للتطبيقات أنفقوا في المتوسط 379 دولار لكل مستخدم  عام 2016،  بما يعادل 80 سنتا في الساعة  الواحدة لكل مستخدم. ومن المتوقع وصول المعدل إلى 1.008 دولار لكل مستخدم في الساعة الواحدة عام 2021.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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