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عدد مستخدمي فيسبوك يصل إلى مليارين

فيسبوك تحذف تدوينات مرتبطة بوكالة روسية لتوجيه الرأي العام
فيسبوك تحذف تدوينات مرتبطة بوكالة روسية لتوجيه الرأي العام
28/6/2017

قالت شركة فيسبوك الثلاثاء إن ملياري شخص يستخدمون موقعها الشهير بانتظام مواصلة النمو من مشروع أسسه شاب طموح في الولايات المتحدة إلى أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي على مستوى العالم.

وكشف الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ عن العدد لمتابعي صفحته على فيسبوك في منشور وقال "يشرفني أن أكون في هذه الرحلة معكم".

ويفوق عدد قاعدة المستخدمين عدد سكان أي دولة منفردة ويتجاوز سكان ست من القارات السبع. كما يمثل أكثر من ربع سكان العالم البالغ عددهم 7.5 مليار نسمة.

ويتجاوز عدد مستخدمي فيسبوك عدد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. وقالت شركة تويتر في أبريل/ نيسان إن عدد مستخدمي موقعها 328 مليونا بينما بلغ عدد مستخدمي سنابشات يوميا 166 مليونا في نهاية الربع الأول.

وبلغ عدد مستخدمي خدمات فيسبوك شهريا حتى 31 مارس/آذار 1.94 مليار شخص في زيادة بنسبة 17 % عن العام السابق. وكان عدد المستخدمين قد وصل إلى مليار في أكتوبر/تشرين الأول عام 2012.

وتستغل الشركة، التي أسسها زوكربيرغ عام 2004 من غرفته بسكن الجامعة، حجم المستخدمين الهائل لاستقطاب المعلنين وتوفر لهم إمكانات تسويقية موجهة لعملائهم المستهدفين بدقة استنادا إلى البيانات المتاحة عن رواد الموقع.

وقالت الشركة إن عدد المعلنين تجاوز خمسة ملايين في أبريل/نيسان.

المصدر : رويترز
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