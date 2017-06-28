شاهد: نيزك عمره 4.5 مليار سنة يُعتقَد أنه جوهرة للباحثين

أعلن باحثون في مركز ليدن للتنوع البيولوجي جنوب هولندا، الاثنين، العثور على نيزك نادر يزن 500 غرام يمكن أن يساعد في الوصول لأصل نظامنا الشمسي.

وقال المركز في بيان أن عددًا من الأشخاص في هولندا وبلجيكا شهدوا في 11 يناير/كانون الثاني سقوط كرة لهب النيزك على مدينة بروك في واترلاند الهولندية، ما جعله النيزك السادس الذي عثر عليه في هولندا منذ قرنين.

وضرب النيزك الذي جاء من خارج كوكب الأرض سقف منزل معزول محطمًا إطاره الخشبي دون التسبب في أي إصابة.

ويعتقد الباحثون أن النيزك نشأ من حزام الكويكبات بين مداري المريخ والمشتري.

وقال الباحث ليو كريغسمان، إن النيزك يمكن أن يوفر معلومات أساسية عن تشكيل النظام الشمسي، قبل 4.5 مليار سنة، وبالتالي فهو نيزك نادر لا يوجد أقدم منه على الأرض، وهو بمثابة جوهرة للباحثين لمعرفة أصل النظام الشمسي.

ووصف كريغسمان النيزك بأنه من نوع "كوندريت L6"، وهو نوع شائع من الصخور الفضائية، لكن هذا النيزك هو الأقدم على الإطلاق.

ويقدر الباحثون في مركز التنوع البيولوجي، أن نيزك واحد من هذا الحجم يضرب هولندا مرة واحدة كل 3-4 سنوات، ولكن دائمًا لا يتم العثور عليه.

وكان النيزك السابق الموجود في هولندا قبل 27 عامًا سقط في غلانربروغ، بالقرب من الحدود الألمانية.