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منوعات|ألمانيا

شاهد: زوجان من الباندا العملاقة يتفقدان مسكنهما الجديد ببرلين

28/6/2017

تفقَّد زوجان من الدببة الصينية العملاقة "الباندا" مسكنهما الجديد في حديقة حيوان برلين، وبدأ جولة استمتعا فيها بتناول وجبتهما المفضلة من نبات الخيزران بعد وصولهما من الصين.

ومن المتوقع أن يصبح الدبان الجديدان نقطة جذب للزوار .

وأظهرت لقطات مصورة بثتها حديقة الحيوان، الثلاثاء، الدبين جياو كينج ومينج مينج وهما يتجولان فيما قال حراس الحديقة إنها غرفة جلوسهما، وهي منطقة مغلقة ممتلئة بحواجز خشبية لتسلقها وتضم مقعدًا خشبيًا ونبات الخيزران للأكل.

وقال الحارس كريستيان تول في تسجيل مصور "إنه يوم استثنائي، إذا لم يشعرا أنهما في بيتهما هنا سنكون في مشكلة كبيرة".

وهناك نحو 1800 من حيوانات الباندا العملاقة في البرية، وفقًا لبيانات الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة الذي يصنفها على أنها حيوانات معرضة للخطر.

وحيوانات الباندا النادرة مطلوبة بشدة في حدائق حيوانات العالم.

ومن المقرر أن تدفع ألمانيا مليون دولار سنويًا على مدة 15 عامًا لاستضافة زوجي الباندا وسيذهب أغلب المبلغ لحماية الباندا في الصين.

وبعد أن استقبلهما رئيس بلدية برلين، وسفير الصين لدى ألمانيا، من المنتظر أن يستقبل الحيوانات المزيد من الشخصيات العامة منها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الصيني شي جين بينغ المقرر أن يزورهما خلال قمة مجموعة العشرين المقررة في هامبورغ الشهر المقبل.

المصدر : رويترز
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