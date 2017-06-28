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منوعات|العراق

شاهد: حديقة حيوان عراقية تعرض أسدا نادرا أمام الجمهور

28/6/2017

عرضت حديقة حيوان عراقية أسدا نادرا من الأسود البيضاء في عيد ميلاده الأول، بينما عبر مسؤولون عن أملهم في استقبال فرد آخر من هذه القطط الكبيرة النادرة خلال أسابيع.

وولد الأسد الذكر في حديقة حيوان الزوراء في بغداد وهو الأول الذي يولد في العراق. وقال مسؤولون إن أمه حامل مجددا الآن ويأملون أن يكون الوافد الجديد أبيض أيضا.

والأسود البيضاء فصيلة نتجت عن طفرة وراثية، وتعتبر فصيلة منقرضة من الناحية الفنية لمدة 12 عاما على الأقل قبل إعادة تقديمها للحياة البرية في العام 2004.

ويقول الصندوق الدولي لحماية الأسد الأبيض إن من المعتقد أن أقل من 13 منها لا تزال في البرية فضلا عن حوالي 300 في الأسر.

وتسمح حديقة حيوان الزوراء، التي هلك القسم الأعظم من حيواناتها في الغزو الأمريكي 2003، للزوار حاليا برؤية الشبل الأبيض لمدة ساعتين على الأكثر في اليوم.

المصدر : رويترز
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