شاهد: اتصال داخل أكشاك الهاتف القديمة ينقلك لعالم المهاجرين

استغرق سكان نيويورك والسياح في ميدان التايمز "تايمز سكوير" رحلة مميزة، الثلاثاء، لمعرفة تاريخ قصص المهاجرين عبر اتصال تفاعلي داخل أكشاك الهاتف القديمة.

وقدم الفنان الأفغاني-الأمريكي "آمان مجدد" بالاشتراك مع "تايمز سكوير آرتس" تطبيق الفن التفاعلي على طريقة "ذات مرة"، والذى يسمح للمشاركين بالاستماع إلى قصص المهاجرين الذين انتقلوا إلى نيويورك من خلال أجهزة استقبال هواتف الدفع القديمة.

وجاء فكرة "مجدد" عندما سمع أن أكشاك الهاتف سوف يجري إزالتها، ففكر في استغلال تلك المقصورات القديمة وتجهيزها وتخزين قصص المهاجرين عليها وسرد هذا التاريخ الشفوي عبر سماعة الهاتف بشكل جذاب وشيق.

وقال "أردت أن أفعّل نوعًا من مشروع حضري حول الهجرة، مشروع رواية القصص، بالنسبة لي حقيقة أن هذه الأكشاك الهاتف يجري إزالتها، فكرت على الفور لإعادتهم ووضع نوع مختلف من القصة لهم".

وأعاد الفنان صياغة ثلاثة أكشاك هاتفية وجمع قصص من عدة مهاجرين يقيمون الآن بمنزل في نيويورك، وتم تسجيل قصصهم باللغة الإنجليزية أو بلغتهم الأم.

ويمكن للزوار الدخول خطوة إلى المقصورات والاستماع إلى الروايات عبر الهاتف.

وقررت ماريليسا موريغون، وهي مهاجرة من كوبا، الاستماع إلى أحد تلك القصص، وقالت "إنه شيء أصيل جدًا وفريد ​​من نوعه، يمكنك سماع تاريخ مختلف، ومؤثر جدًا".

وسيتمكن الزوار وسكان نيويورك من سماع القصص حتى 5 سبتمبر/أيلول.