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شاهد: أول ماكينة صرف آلي بالعالم تكتسي بـ"الذهب"

28/6/2017

اكتست أول ماكينة صرف آلي في العالم باللون الذهبي احتفالًا بمرور 50 عامًا على بدء استخدامها.

وبدأ استخدام الماكينة التي ابتكرها المخترع الاسكتلندي شيبرد-بارون في 27 يونيو/حزيران 1967 بأحد فروع بنك باركليز في انفيلد بشمال لندن لتكون أولى ست ماكينات تعاقد عليها البنك.

وكان الممثل الإنجليزي ريج فارني الذي شارك في المسلسل التلفزيوني الكوميدي (اون ذا باسيز) أول شخص يسحب أموالًا من الماكينة الجديدة.

والآن هناك نحو ثلاثة ملايين ماكينة صرف آلي بأنحاء العالم بينها 70 ألفًا في المملكة المتحدة وحدها صرفت 175 مليار جنيه إسترليني في 2016.

واحتفالًا باليوبيل الذهبي لبدء استخدامها، طلى بنك باركليز ماكينة الصرف الآلي في فرع انفيلد باللون الذهبي ووضع لوحة تذكارية ومد بساطا أحمر أمام مستخدميها.

وقال رحيل أحمد، رئيس خدمة العملاء في باركليز إنه برغم التطور الهائل في السنوات القليلة الماضية بالتعاملات الإلكترونية المصرفية والدفع عن طريق البطاقات، ستظل الأموال السائلة جزءًا حيويًا من الحياة اليومية لمعظم الناس.

المصدر : رويترز
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