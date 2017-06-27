شاهد: وجبتا ديدان وصراصير "قد تجعلك تشعر بالراحة"

هل يمكن أن تصف شعورك عندما تجد وجبة الطعام المقدمة لك عبارة عن كعكة شوكولاتة بالديدان المجمدة، أو سلطة مصنوعة من صراصير الليل المقلية؟.. يقول باحثون إنها قد تجعلك تشعر بالراحة!

يعكف فريق من الباحثين في العلوم البيئية وعلوم الحياة بجامعة وروكلاو البولندية، على دراسة الاتجاهات المستقبلية في التغذية اعتمادًا على الحشرات كمصدر للبروتين مغذٍ ورخيص!

وتقول أنا زولنيركزيك، من فريق الباحثين "يمكننا تربية الحشرات وتغذيتها من بقايا طعامنا بدلا من رميه، وبعد بضعة أيام أو أسبوع يمكن تحويلها إلى وجبة طازجة كالكفتة."

ويقول الفريق إن زراعة الحشرات تستهلك كميات أقل بكثير من المياه من المحاصيل ويمكن تربيتها في المنزل بكل سهولة.

ويتم تجميد الحشرات، أو قليها لتصبح صالحة للأكل، وللصراصير المقلية مذاق يشبه الدجاج المحمص، كما أن اليرقات لديها نكهة جوزي أما النمل فهو حار وحامض قليلًا، الأهم من ذلك، أنها جميعًا مغذية، بحسب الباحثين.

ويقول المهندس جوانا بيسيادا "عمومًا الحشرات لديها المزيد من البروتين وخالية من الدهون، وبالنسبة لبعض الناس هذا هو المهم، ويمكن لهؤلاء الناس أن يتعاملوا معها باعتبارها ذات قيمة غذائية عالية جدًا، بالإضافة لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين، وأيضا لديها كميات كبيرة من العناصر مثل الحديد والبوتاسيوم والصوديوم."

وخلال اختبار تذوق الحشرات للمارة قالت فيتالي لينتس وهي سائحة من كييف "أعتقد أن الشباب سوف يحجمون عن تجربتها في البداية، من يدري، ربما في غضون 10 أو 12 سنة، سوف تباع الحشرات في المحلات التجارية تماما مثل قطع لحم الخنزير".

ويسعى فريق البحث من خلال الحشرات، للبحث عن حلول بديلة لإطعام سكان العالم المتنامي.

وبحلول عام 2050 ستكون هناك حاجة إلى زيادة بنسبة 70% في إنتاج الأغذية، مع محدودية الأراضي الزراعية.