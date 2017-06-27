شاهد: هيكل عظمي لشابة أفريقية يكشف عن تاريخ قاتم للرقيق

عثر مجموعة من علماء الآثار على بقايا هيكل عظمي محفوظة جيدًا لامرأة أفريقية شابة، في مقبرة الرقيق بالقرب من ميناء ريو دي جانيرو بالبرازيل.

وقد جرت أعمال التنقيب على مدى 7 أشهر في مقبرة تسمى "بريتوس نوفوس" أو "نيو بلاك" باللغة الإنجليزية.

ويعتقد أن الرفات تبلغ من العمر نحو 200 سنة، وهي فترة كانت فيها تجارة الرقيق في العالم الجديد للأمريكيتين منتشرة.

ووفقًا لفحص الهيكل العظمي، كانت المرأة تبلغ من العمر 20 عامًا تقريبًا عندما توفيت، في حين تم العثور على بقايا عظمية للعبيد الآخرين، ما يجعل هذا الاكتشاف خاصا هو أنه من الرقيق الإناث.

وكان العديد من الأفارقة الذين جلبوا إلى البرازيل من الذكور للعمل في الأشغال الشاقة.

وقد سمى علماء الآثار بقايا الهيكل العظمي جوزفينا باخيتا الثانية، وهي عبدة سودانية سابقة آمنت بالمسيحية وانضمت للراهبات في إيطاليا قبل أن تعلَن قداستها من قبل الكنيسة الكاثوليكية.

وكانت البرازيل آخر بلد في العالم الغربي يلغي الرق في عام 1888.

وأُرسل ما يقدر بنحو أربعة ملايين من العبيد من أفريقيا إلى البرازيل، وهو ما يمثل نحو 40% من إجمالي عدد العبيد الذين استوردوا إلى الأمريكيتين.