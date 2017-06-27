شاهد: خبازة أمريكية تجعل أصحاب التعليقات المُستفزة يأكلون كلماتهم

في عالم الإنترنت الكثير من الأمور التي قد لا تعجب المستخدمين ومنها التعليقات السخيفة لبعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي

وبإمكان البعض الرد بتعليقات مماثلة على تلك التعليقات غير اللائقة لكن آخرين رأوا فكرة أفضل وهي إرسال "تورتة" لصاحب التعليق المستفز ومدون عليها تعليقاتهم.

هذه الفكرة ابتكرتها الخبازة الأمريكية كيت ثيك للتعامل مع أصحاب التعليقات المُستفزة على شبكة الإنترنت وذلك عن طريق جعلهم يأكلون كلماتهم التي تضعها على سطح كعك تصنعه.

وتقوم ثيك، مالكة مخبز ترول كيكس آند ديتيكتف ايجنسي، بتزيين الكعك (التورتة) بالتعليقات السلبية على الانترنت والتي تعرف باسم "ترولز" بلغة الإنترنت.

ويطلب العميل من المخبز إعداد تورته مقابل أسعار تتراوح بين 30 إلى 60 دولار وعليها "التعليق المسيء" ثم يطلب من المخبز إرسالها إلى عنوان صاحب التعليق وبعد ذلك يقوم المخبز بتجهيز الكعك وتزيينه باستخدام التعليقات المستفزة كما هي ثم يضعها في صناديق مليئة بالحلوى ليرسلها عندئذ إلى منازل أو مكاتب مستفزي الإنترنت (أصحاب تلك التعليقات).

ويقدم المخبز أيضا خدمة البحث عن عناوين الأشخاص أصحاب التعليقات المستفزة إذا لم يكن الزبون يعرفه.

ويعرض مخبز ترول كيكس أيضا إرسال تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي يفضلها العملاء إلى البيت الأبيض.

وأرسلت ثيك حتى الآن نحو 50 كعكة لكنها لم تسمع بعد ردود فعل من أي ممن تلقوها.

وجاءت فكرة هذا العمل لدى صاحبة المشروع عندما تلقت تعليقا مستفزا على صفحتها بموقع فيسبوك، لذا قررت تجهيز كعك وتزيينه بالتعليق وإرساله إلى صاحب التعليق، وقد بدأ عدد من المخابز الأخرى في استلهام نفس الفكرة.