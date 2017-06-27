شاهد: اهتزاز مخيف بطائرة يجبرها على العودة للمطار

اضطرت طائرة ركاب تابعة لشركة "إير آسيا" للعودة إلى مطار بيرث في أستراليا، الأحد، بعدما اهتزت بشكل عنيف ومخيف في الهواء لأكثر من ساعة ونصف الساعة.

واضطرت الطائرة التي كانت في طريقها إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور إلى العودة لمطار بيرث في أستراليا بسبب مشكلة في المحرك تسببت في اهتزاز الطائرة لمدة 90 دقيقة، ويبدو شكل الاهتزاز من داخل الطائرة مرعبًا.

وتجري شركة طيران آسيا إكس، تحقيقًا في سبب الحادث مع الشركة المصنعة للمحرك "رولز رويس" وسلطات الطيران المحلية، وفقا لبيان صادر عن شركة الطيران، الإثنين.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الماليزية أن طائرة إيرباص إيه 330 يعتقد أنها فقدت شفرة توربينية على أحد محركاتها، ما أدى إلى تحطم الطائرة.

وأدى الحادث إلى قيام خبير طيران أسترالي بتحذير الأستراليين من توخي الحذر عند حجز تذاكر الطيران، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء إيه بي سي الأسترالية.