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شاهد: "السهول الكبرى" تستقبل مولود قرد الثلج النادر

27/6/2017

استقبلت حديقة حيوانات السهول الكبرى بمدينة سيوكس فولز في ولاية داكوتا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، مقيمًا جديدًا وهو أحد صغار قرود الثلج.

وأعلنت حديقة الحيوانات ترحيبها بقدوم طفل قرد الثلج الذي ولد في 16 مايو/أيار للآباء إسشي (9 أعوام) وكيشو (12 عامًا).

والطفل الذكر هو المولود السادس لقرود الثلج الذين ولدوا في حديقة الحيوانات الكبرى في السهول على مدى السنوات الأربع الماضية.

وعادة ما تزن قرود الثلج، وهي أنواع مهددة بالانقراض، رطلًا عند الولادة، وتحمل الأم المولود الجديد على بطنها للشهر الأول.

ومن المعروف أيضا قرود الثلج والمعروفة أيضًا باسم "ماكاك اليابانية"، حيث إن موطنها الأصلي في الجبال الثلجية من اليابان.

ولم يتم بعد تسمية الطفل الجديد، ولكن الناس سوف تكون قادرة على الحصول على فرصة لتسمية قرد الثلج الصغير، في محاولة لجمع التبرعات لحديقة الحيوان في وقت لاحق من هذا الخريف.

المصدر : رويترز
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