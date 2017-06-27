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شاهد: اكتشاف فسيفساء نادرة في حقول قبرص النائية

27/6/2017

عثر علماء آثار في قبرص على قطعة فسيفساء أرضية سليمة ونادرة يبلغ عمرها تقريبًا حوالي ألفي عام، تم اكتشافها في حقول نائية.

وتصور الفسيفساء مشاهد من سباقات عربات الخيل وهو اكتشاف نادر ويعتقد أنه واحد من مجموعة قليلة من العالم القديم.

ويعتقد أن قطعة الفسيفساء التي يبلغ طولها 26 مترًا تعود إلى القرن الرابع الميلادي، وظلت بحالة سليمة لعدة قرون إلى أن عثر عليها مزارع في أكاكي وهي منطقة تقع على بعد 22 كيلومترًا غربي العاصمة القبرصية نيقوسيا.

لكن السلطات ستحتاج سنوات للتنقيب في المنطقة بالكامل من أجل الكشف عن تشكيلة رائعة من النقوش التي تعرض 4 مشاهد مختلفة من عربات الخيول.

وقالت كبيرة علماء الآثار فريني هادجيكريستوفي، إن الفسيفساء هذه هي الوحيدة من نوعها في قبرص، وواحدة من 9 قطع فسيفساء تصور سباقات عربات الخيل التي عُثر عليها  في الحضارة الرومانية بأكملها.

المصدر : رويترز
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