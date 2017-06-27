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شاهد: أنثى دب تتنبأ بفوز البرتغال والمكسيك في كأس القارات

27/6/2017

توقعت أنثى دب قطبي في حديقة حيوان موسكو فوز كل من البرتغال والمكسيك في نصف نهائي بطولة كأس القارات لكرة القدم التي تستضيفها روسيا حاليا.

وتنبأت نيكا بفوز البرتغال على تشيلي وفوز المكسيك على ألمانيا بطلة العالم.

وأنثى الدب القطبي نيكا يتيمة وتعيش في حديقة حيوان موسكو ويبدو أنها تسير على نهج الأخطبوط بول الشهير الذي كان يتوقع نتائج مباريات كأس العالم 2010 التي أقيمت في جنوب أفريقيا.

وأُنقذت نيكا العام الماضي في قرية تقع على طريق هجرة الدببة القطبية. وكان عمرها ما بين ثمانية وتسعة أشهر في ذلك الوقت ولم تكن لتنجو وحدها في البرية.

لكنها الآن تتمتع بصحة جيدة وتنمو بسرعة، وتأمل حديقة حيوان موسكو في أن يكون لها دور حيوي في برنامج الحديقة للتكاثر والحفاظ على هذا النوع من الدببة.

المصدر : رويترز
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