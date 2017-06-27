شاهد: أصغر لاعب شطرنج ياباني يكسر الرقم القياسي

كسر سوتا فوجي، أصغر لاعب شوغي محترف، الرقم القياسي في اليابان بعد تحقيقه 29 انتصارًا متتاليًا، الإثنين، بعد مباراة استمرت 11 ساعة في طوكيو.

والشوغي أو الشطرنج الياباني أو شطرنج الجنرالات، لعبة تتألف من 9 أعمدة و9 صفوف و20 بلاطة "قطعة اللعب" والهدف في النهاية إسقاط الملك الخصم.

وقد حقق اللاعب البالغ من العمر 14 عامًا انتصارات مميزة منذ أول ظهور له في ديسمبر الماضي، ما لفت الأنظار بشدة من جديد حول اللعبة التقليدية القديمة.

وقد سجل الرقم القياسي السابق هيروشي كامايا البالغ من العمر 56 عامًا في عام 1987، مع 28 انتصارًا متتاليًا.