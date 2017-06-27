"سانلونتشي".. توك توك صيني للخلاص من زحام بيجين

يُفضّل سكان العاصمة الصينية بيجين، والسياح الوافدين إليها، أن يستقلّوا مركبة "سانلونتشي"، أو ما يُسمى في البلدان العربية "توك توك".

و"سانلونتشي" هي عبارة عن مركبة ذات 3 عجلات تستخدم كوسيلة نقل خلال المسافات قصيرة في شوارع المدينة.

وتتحرك مركبة "سانلونتشي" على 3 إطارات، وتتسع لراكبين اثنين، ويمكنها الإفلات من ازدحام الشوارع نظراً لحجمها الصغير.

وتستخدم شركات شحن صينية هذه المركبة كوسيلة نقل لبضائعها من مكان لمكان آخر داخل العاصمة.

أما بالنسبة للأجرة، فيُحددها السائق بالاتفاق مع الراكب حسب المسافة، التي ستقطعها "سانلونتشي"، ولكن عادة ما تتراوح بين 10-20 يوان (1.5- 3 دولارات).

وبالنظر إلى حجمها الصغير، فإن قيادة المركبة لا يتطلّب الحصول على رخصة قيادة.

وبحسب إحصائية رسمية، بلغ عدد مركبات "سانلونتشي"، التي تستخدمها شركات شحن في بيجين نحو 60 ألف مركبة في 2016، لأنها تتيح لهم توصيل البضائع بشكل أسرع، وتوفر الوقت والمال في الوقت نفسه.

و"التوك توك" أو "الركشة" بالهندية؛ مركبة نارية ذات ثلات عجلات، تستخدم غالبًا كوسيلة نقل بالأجرة، وينتشر بكثرة في البلاد الآسيوية والعربية، ويتسع لراكبين اثنين خلف مقعد السائق.