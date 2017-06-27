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باحثون يستخدمون المغناطيس للسيطرة على "العيون الراقصة"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
27/6/2017

نجح باحثون بريطانيون في زرع مغناطيس خلف عيني مريض لعلاج حالة رمش العينين أو ارتعاشهما لا إراديا، وتعرف باسم "العيون الراقصة" وهي حالة لا يوجد لها علاج حتى الآن.

عملية زراعة المغناطيس أجراها باحثون بجامعتي (أوكسفورد ولندن كوليدج) في بريطانيا، ونشروا نتائجها الثلاثاء في دورية "طب العيون" العلمية.

وأوضح الباحثون أنهم قاموا بزرع قطعتي مغناطيس صغيرتين في كل عين للمساعدة في التغلب على الارتعاش، إحداهما مثبتة بالعظم عند قاع المحجر، والأخرى بواحدة من عضلات العين الخارجية.

وتمت عملية زرع قطع المغناطيس في جلستين منفصلتين بمستشفى في لندن، وتعافى المريض بسرعة وأبلغ عن تحسن كبير في رؤيته، وبالإضافة إلى ذلك وبعد أكثر من 4 سنوات من العملية، لم يتم الإبلاغ عن أي تأثير سلبي على الحركة الوظيفية للعين.

كان المريض، الذي خضع للعملية، قد أصيب بارتعاش العين وهو في أواخر الأربعينيات من العمر، وذلك جراء الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية، وكان لهذه الحالة تأثير كبير على حياته، بما في ذلك فقدان وظيفته.

وأشار الباحثون إلى أن المريض عاد إلى العمل ويمارس أنشطة يومية مثل القراءة ومشاهدة التلفزيون بشكل أسهل.

وقال كبير الباحثين في الدراسة " باراشكيف ناشيف" إن ارتعاش العين له أسباب عديدة بمصادر متعددة في الجهاز العصبي المركزي، وهو ما يشكل تحديًا لتطوير العلاج الدوائي، موضحا أنه ولهذا السبب، تم التركيز على عضلات العين نفسها.

ويعتبر الباحثون أن نجاح تلك العملية يمهد الطريق لزيادة استخدام زرع المغناطيس للسيطرة على حركة أجزاء أخرى من الجسد.

وشدّدوا على أنه لا يزال يتعين إجراء المزيد من البحوث لاكتشاف أيّ المرضى يمكنهم الاستفادة أكثر من هذا العلاج.

 وحذر الباحثون في هذا الصدد، من أن زرع المغناطيس لن يكون مناسبًا لكل من يعاني من ارتعاش العين مثل أولئك الذين يحتاجون باستمرار إلى التصوير بالرنين المغناطيسي.

المصدر : الأناصول + الجزيرة مباشر
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