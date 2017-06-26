محكمة إسبانية تأمر باستخراج رفات سلفادور دالي لإثبات نسب امرأة له

أمرت محكمة إسبانية باستخراج رفات الفنان السريالي سلفادور دالي لاستخلاص عينات لإجراء اختبار للحمض النووي (دي إن إيه) وذلك بعد أن رفعت امرأة من شمال البلاد دعوى نسب.

وقالت المحكمة إن المرأة تدعى ماريا بيلار ابيل من مدينة جيرونا شمال شرق البلاد.

وأضافت أن اختبارات الحمض النووي ضرورية لعقد مقارنة وراثية مع دالي بسبب عدم وجود أي بقايا بيولوجية أو شخصية أخرى.

وذكرت صحيفة الباييس أن ابيل التي ولدت عام 1956 تدعي أن والدتها كانت على علاقة بالرسام الشهير في الخمسينيات وتحاول نيل الاعتراف بنسبها لدالي منذ عام 2007.

وقالت ابيل للصحيفة في مقابلة عام 2015 إنها أجرت ثلاثة اختبارات للحمض النووي لكنها لم تتلق نتيجتها قط.

وكان دالي، الذي توفي عام 1989 عن 84 عاما، أحد أشهر فناني المدرسة السريالية في القرن العشرين.

ورسم دالي لوحات شهيرة مثل "إصرار الذاكرة" كما كانت له منحوتات وأعمال في مجالي السينما والإعلانات.

وعرف دالي بكونه فنانا غريب الأطوار، وتميز بشاربه الطويل المنمق، كما اشتهر بتصرفاته الغريبة مثل إلقاء محاضرات مرتديا ملابس غطس والقيادة من إسبانيا إلى باريس في سيارة رولز رويس بيضاء مليئة بالقرنبيط.