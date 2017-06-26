البث الحي
منوعات|إسبانيا

محكمة إسبانية تأمر باستخراج رفات سلفادور دالي لإثبات نسب امرأة له

الفنان الإسباني سلفادور دالي
الفنان الإسباني سلفادور دالي
26/6/2017

أمرت محكمة إسبانية باستخراج رفات الفنان السريالي سلفادور دالي لاستخلاص عينات لإجراء اختبار للحمض النووي (دي إن إيه) وذلك بعد أن رفعت امرأة من شمال البلاد دعوى نسب.

وقالت المحكمة إن المرأة تدعى ماريا بيلار ابيل من مدينة جيرونا شمال شرق البلاد.

وأضافت أن اختبارات الحمض النووي ضرورية لعقد مقارنة وراثية مع دالي بسبب عدم وجود أي بقايا بيولوجية أو شخصية أخرى.

وذكرت صحيفة الباييس أن ابيل التي ولدت عام 1956 تدعي أن والدتها كانت على علاقة بالرسام الشهير في الخمسينيات وتحاول نيل الاعتراف بنسبها لدالي منذ عام 2007.

وقالت ابيل للصحيفة في مقابلة عام 2015 إنها أجرت ثلاثة اختبارات للحمض النووي لكنها لم تتلق نتيجتها قط.

وكان دالي، الذي توفي عام 1989 عن 84 عاما، أحد أشهر فناني المدرسة السريالية في القرن العشرين.

ورسم دالي لوحات شهيرة مثل "إصرار الذاكرة" كما كانت له منحوتات وأعمال في مجالي السينما والإعلانات.

وعرف دالي بكونه فنانا غريب الأطوار، وتميز بشاربه الطويل المنمق، كما اشتهر بتصرفاته الغريبة مثل إلقاء محاضرات مرتديا ملابس غطس والقيادة من إسبانيا إلى باريس في سيارة رولز رويس بيضاء مليئة بالقرنبيط.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

أردوغان: نعمل بقوة لإنهاء الاحتلال والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

أردوغان خلال فعاليات المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" عام 2018 (الأناضول- أرشيف)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)