علماء يحذرون: ارتفاع منسوب مياه البحار يتسارع منذ 1990

قال باحثون (الإثنين) إن ارتفاع منسوب مياه البحار تسارع منذ التسعينيات مع ارتفاع درجات الحرارة حيث أدى ذوبان الغطاء الجليدي في منطقة غرينلاند إلى صب مزيد من المياه في المحيطات.

وأوضح فريق من العلماء من الصين وأستراليا والولايات المتحدة أن المعدل السنوي لارتفاع منسوب مياه البحار ارتفع إلى 3.3 مليمتر في عام 2014 حيث سيصل إلى 33 سنتيمترا إن ظل على نفس المستوى خلال 100 عام مقارنة بمنسوب 2.2 مليمتر في عام 1993.

وصعد منسوب مياه البحار بنحو 20 سنتيمترا في القرن الماضي ويتوقع كثير من الدراسات العلمية تسارعا مطردا خلال القرن الحالي في ضوء ذوبان مزيد من الجليد نتيجة ارتفاع حرارة الأرض بسبب النشاط البشري.

وقال الباحثون في دورية "نيتشر كلايمت تشينج" العلمية إن تأكيد تسارع الارتفاع في منسوب مياه البحار "يبرز أهمية وضرورة" إيجاد سبل لتقليل الانبعاثات المسببة لارتفاع حرارة الأرض وحماية السواحل المنخفضة.

وذكرت الدراسة التي أشرف عليها الباحث شيانياو شين من جامعة أوشن الصينية أن ذوبان الصفحة الجليدية في غرينلاند مسؤول عن أكثر من 25% من الزيادة في منسوب مياه البحار في عام 2014 مقارنة مع 5% فقط في 1993.

ومن بين المصادر الكبرى الأخرى فقد قمم جليدية من الهيمالايا إلى الإنديز وذوبان الجليد في القارة القطبية الجنوبية والزيادة الطبيعية في مياه المحيطات.