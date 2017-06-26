البث الحي
منوعات

علماء يحذرون: ارتفاع منسوب مياه البحار يتسارع منذ 1990

26/6/2017

قال باحثون (الإثنين) إن ارتفاع منسوب مياه البحار تسارع منذ التسعينيات مع ارتفاع درجات الحرارة حيث أدى ذوبان الغطاء الجليدي في منطقة غرينلاند إلى صب مزيد من المياه في المحيطات.

وأوضح فريق من العلماء من الصين وأستراليا والولايات المتحدة أن المعدل السنوي لارتفاع منسوب مياه البحار ارتفع إلى 3.3 مليمتر في عام 2014 حيث سيصل إلى 33 سنتيمترا إن ظل على نفس المستوى خلال 100 عام مقارنة بمنسوب 2.2 مليمتر في عام 1993.

وصعد منسوب مياه البحار بنحو 20 سنتيمترا في القرن الماضي ويتوقع كثير من الدراسات العلمية تسارعا مطردا خلال القرن الحالي في ضوء ذوبان مزيد من الجليد نتيجة ارتفاع حرارة الأرض بسبب النشاط البشري.

وقال الباحثون في دورية "نيتشر كلايمت تشينج" العلمية إن تأكيد تسارع الارتفاع في منسوب مياه البحار "يبرز أهمية وضرورة" إيجاد سبل لتقليل الانبعاثات المسببة لارتفاع حرارة الأرض وحماية السواحل المنخفضة.

وذكرت الدراسة التي أشرف عليها الباحث شيانياو شين من جامعة أوشن الصينية أن ذوبان الصفحة الجليدية في غرينلاند مسؤول عن أكثر من 25% من الزيادة في منسوب مياه البحار في عام 2014 مقارنة مع 5% فقط في 1993.

ومن بين المصادر الكبرى الأخرى فقد قمم جليدية من الهيمالايا إلى الإنديز وذوبان الجليد في القارة القطبية الجنوبية والزيادة الطبيعية في مياه المحيطات.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

أردوغان: نعمل بقوة لإنهاء الاحتلال والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

أردوغان خلال فعاليات المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" عام 2018 (الأناضول- أرشيف)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)