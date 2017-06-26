شركة بلجيكية تقدم الصراصير المقرمشة بديلا للحوم

تأمل شركة جديدة في العاصمة البلجيكية بروكسل في إحداث ثورة في عالم الطهي في بلجيكا من خلال تقديم الصراصير المقرمشة كبديل بروتيني للحوم.

وقالت شركة "ليتل فود"، التي تصف نفسها بأنها صديقة للبيئة، إن صراصيرها التي يمكن أكلها مجففة بنكهات مختلفة مثل الثوم أو الطماطم أو تحويلها إلى دقيق صديقة بشكل أكبر للبيئة بالمقارنة ببعض الماشية.

وقال نيكولاس فيين المسؤول عن تربية الصراصير في الشركة إن "الصراصير تستهلك طعاما أقل 25 مرة من الأبقار للحصول على نفس القدر من البروتين، كما أنها تستهلك مياها أقل 300 مرة وتنتج غازات مضرة للبيئة أقل 60 مرة".

وعلى الرغم من أن تناول الحشرات أمر شائع في عدد من الدول مثل الصين وغانا والمكسيك وتايلاند يبدو أن سكان بروكسل غير متأكدين من وضع الصراصير على قائمة طعامهم، ورفض عدد منهم تناول وجبة صراصير سريعة ووصفوا الأمر "بالبشع".