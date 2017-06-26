البث الحي
منوعات

شركة بلجيكية تقدم الصراصير المقرمشة بديلا للحوم

26/6/2017

تأمل شركة جديدة في العاصمة البلجيكية بروكسل في إحداث ثورة في عالم الطهي في بلجيكا من خلال تقديم الصراصير المقرمشة كبديل بروتيني للحوم.

وقالت شركة "ليتل فود"، التي تصف نفسها بأنها صديقة للبيئة، إن صراصيرها التي يمكن أكلها مجففة بنكهات مختلفة مثل الثوم أو الطماطم أو تحويلها إلى دقيق صديقة بشكل أكبر للبيئة بالمقارنة ببعض الماشية.

وقال نيكولاس فيين المسؤول عن تربية الصراصير في الشركة إن "الصراصير تستهلك طعاما أقل 25 مرة من الأبقار للحصول على نفس القدر من البروتين، كما أنها تستهلك مياها أقل 300 مرة وتنتج غازات مضرة للبيئة أقل 60 مرة".

وعلى الرغم من أن تناول الحشرات أمر شائع في عدد من الدول مثل الصين وغانا والمكسيك وتايلاند يبدو أن سكان بروكسل غير متأكدين من وضع الصراصير على قائمة طعامهم، ورفض عدد منهم تناول وجبة صراصير سريعة ووصفوا الأمر "بالبشع".

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

أردوغان: نعمل بقوة لإنهاء الاحتلال والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

أردوغان خلال فعاليات المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" عام 2018 (الأناضول- أرشيف)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)