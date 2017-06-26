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شاهد: خطاط لبناني يكتب القرآن بالخط الديواني المُعقد

26/6/2017

بعد أن أمضى عامين كاملين من العمل المتواصل يحق للخطاط اللبناني "محمود مصطفى بعيون" الاحتفال بإنجازه؛ إذ يقول إنه أول من يكتب القرآن بالخط الديواني الصعب.

وقال محمود بعيون (80 عاما) متحدثا من مرسمه في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد أن أنجز عمله مؤخرا، إنه يعتبر نفسه أول من كتب القرآن بالخط الديواني في العالم الإسلامي، حسب معرفته.

وقال بعيون إنه بذل مجهودا كبيرا في عمله هذا، مشيرا إلى أنه كتب هذه النسخة من المصحف في 800 صفحة على جانب واحد من الورقة.

وكتب بعيون، حتى الآن، بيده خمس نسخ من المصحف بادئا بخط النسخ وهو الأشهر في كتابة المصاحف، ثم أجرى تعديلات بسيطة في كل نسخة تالية، إلى أن قرر كتابة نسخة من المصحف بالرسم العثماني والخط الديواني.

وأضاف أنه كان يريد أن يقوم بعمل لم يسبقه إليه أحد، وهو ما دفعه إلى استخدام الخط الديواني.

وللكتابة العربية طرق عديدة حيث تعتمد كتابة كل حرف على موقعه في الكلمة. وأوضح بعيون أن كتابة نسخة من المصحف بالخط الديواني مثلت أكبر تحد لمهنته حتى الآن.

وأشار إلى أنه عانى من مشكلات في ظهره بسبب الساعات الطوال التي أمضاها في كتابة تلك النسخة على مدى أكثر من عامين.

ويقول بعيون إن عمله كخطاط للغة العربية لم يتضرر نتيجة لدخول الكمبيوتر في عالم الكتابة وما إلى ذلك.

وعلى الرغم من أنه لا يعرف مصير أحدث أعماله فقد قال إن المصحف المكتوب بالخط الديواني سينتقل إلى أولاده من بعده إذا لم يجد طريقه الخاص للانتشار.

وبدأ بعيون العمل بمجال الخط العربي منذ أن كان عمره 14 عاما وحبَب أولاده في المجال الذي يعملون فيه جميعا الآن.

وقال بعيون إنه عندما لا يكون لديه مشروع جديد فإنه يتولى مهمة الخطاط الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء حيث يكتب رسائل ودعوات رئيس الوزراء.

المصدر : رويترز
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