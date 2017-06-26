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شاهد: برنامج افتراضي يساعدك على تخطيط أي تصميم قبل تنفيذه

26/6/2017

طور فريق من الباحثين بجامعة إيث زيوريخ السويسرية، برنامج يعمل بتكنولوجيا الـ"في آر" يتيح لك خطوات لاختبار وتغيير أي تصميم داخلي لأي مخطط خاص بك قبل بنائه.

ويهدف برنامج الواقع الافتراضي الجديد الذي أطلق عليه الباحثون اسم "إنسباسيون" لاتخاذ تخمين وتصور ما يمكن عمله في التصميم الداخلي لأي مشروع وإتاحة اختباره أو تعديله قبل البدء في تنفيذه، ما يتيح لك إنجاز خطوات في شكله النهائي قبل أن يتم حتى بناؤه.

وبموجب هذا البرنامج يمكن استيراد خطط بسرعة إلى النموذج الرقمي وإعادة خلقها وتصورها بالحجم الكامل عن طريق تقنية الثري دي"3D" وإعطاء تصور كامل لشكلها النهائي وبالتالي تفادي أخطاء كثيرة والتحكم في الشكل واختباره قبل عملية البناء.

وتعتبر أداة إنسباسيون أمر حيوي ويمكنها أن توفر كل من الوقت والمال لاسيما عند تخطيط المباني مثل المستشفيات، وسوف تساعد الأداة الجديدة الشركات في تحويل تصاميمها الافتراضية إلى واقع ملموس.

ويقول توماس نيششر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لإنسباسيون "في الوقت الحاضر لدينا بناء تصميم بمساعدة الكمبيوتر يعطي شكلًا نهائيًا لأي تصميم قبل بنائه".

وتابع"الطبيب لا يمكنه قراءة خطط 2D، إنها معقدة جدا و يمكن أن تخبرنا كيف سيكون العمل حقًا هناك في شكله النهائي، وهذا هو السؤال الأهم، شعرنا أننا قادرون على تغيير هذا مع الواقع الافتراضي، ويمكنهم الآن وضع شاشة محمولة على الرأس وتذهب إلى غرفة العمليات قبل الانتهاء منها واختبارها".

وقال "مرة واحدة داخل الفضاء الافتراضي، يمكن للطبيب اختبار موقف جميع المعدات في غرفة العمليات للعثور على المكان الأمثل، ويمكنه حتى اختبار اتجاه معدات الإضاءة".

وتشمل المجموعات الأخرى مساعدة مصممي المتاجر في معرفة كيفية تفاعل العملاء داخل حيز معين، مثل وضع المنتجات.

كما يمكن لمالكي منزل مثلًا تصميم مطبخ جديد هنا أو هناك، عن طريق هذه الأداة من مختلف الألوان والمواد وإعطاء تصور نهائي لشكله مع تفادي أي أخطاء قبل البناء وبالتالي توفير الوقت والمال.

المصدر : رويترز
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