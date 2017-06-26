شاهد: بدلة آلية لمساعدة الموظفين كبار السن في رفع الأحمال الثقيلة

صممت شركة تخزين وتوزيع في اليابان، بدلة آلية لمساعدة الموظفين كبار السن في رفع الأحمال الثقيلة.

وتنمو الشيخوخة بين السكان في اليابان أسرع من أي بلد آخر في العالم، لذا جاءت فكرة الشركة في تسخير بدلة آلية لدعم كبار السن من الموظفين.

وقالت الشركة إن أكثر من نصف الموظفين الذين يعملون في مركز توزيع مجموعة "أويدا" في اكبر منطقة صناعية في البلاد كاواساكي، في الأربعينيات والخمسينيات من عمرهم ويبلغ عددهم 100 موظف، وتتطلب وظائفهم دفع وحمل صناديق كبيرة وثقيلة.

البدلة مصممة خصيصًا لدعم أسفل الظهر وحمايته ، وبمجرد تشغيلها تقوم البدلة تلقائيًا بتغيير الأوضاع تبعًا للحركة من حمل أو التقاط أو وضع للحفاظ على توازن المستخدم وتخفيف الوزن عنه وتوفير الحماية له.

وكان الموظف هيرواكي أوكوتاني (57 عامًا) وهو أول من جرب بدلة مساعدة الطاقة، وقال إنها بمثابة إغاثة ونجدة بعد أن عانى من انزلاق غضروفي في العام الماضي.

وقال أوكوتاني: "ارتداء هذه البدلة يمكنني من الاستمرار في العمل من دون القلق كثيرا بشأن كثرة المجهود"، وشرع في رفع صناديق يصل وزنها إلى 80 كيلوغرامًا (176 رطلا).

وتابع: "على الرغم من أنني لا أعرف إلى أية مرحلة من السن سوف تكون البدلة قادرة على مساعدتي في العمل، إلا أنني أود الاستمرار في العمل هنا طالما قوتي البدنية تسمح لي بذلك".

وقد تم بيع ما يزيد عن 200 جهاز بما في ذلك النماذج الأولية منذ أن تم تصنيعها بمبلغ مليون ين (983 8 دولارًا)، وذلك منذ أن بدأت شركة أتون إنك، التي بدأت في إطار برنامج شركة باناسونيك، تطويرها في عام 2015 بالتعاون مع الخدمات اللوجستية، وقطاع الزراعة.

وقال يويتشي هاياشي، رئيس الخدمات اللوجستية في مجموعة أويدا، إن البدلة تساعد الشركة على دعم موظفيها الأكبر سنًا وتأمين القوى العاملة لديهم.

وأضاف أنه على الرغم من أنه من الأفضل توظيف الشباب بسبب المتطلبات المادية للوظيفة، فإن شيخوخة سكان اليابان وتشديد سوق العمل جعلت هذا صعبًا.

وشكل عدد الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر 26.7% من سكان اليابان في عام 2015، وهو رقم أعلى كثيرا من المتوسط ​​العالمي البالغ نحو 8.5%.