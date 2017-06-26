شاهد: المسلمون في الهند يحتفلون بعيد الفطر

تجمع المسلمون في جميع أنحاء الهند في المساجد لأداء صلاة عيد الفطر، باكر الاثنين، حيث الاستماع إلى الخطب الدينية وإعطاء الصدقات وبدء الاحتفالات.

ويعتبر عيد الفطر أكبر احتفال سنوي في الإسلام، حيث تضج الجوامع بالمصلين والمحتفلين.

وحشد الآلاف من المسلمين الذين يرتدون ملابسهم التقليدية المسجد التاريخي والشعبي "مسجد جامع" لأداء صلاة العيد في نيودلهي.

ويعرف عيد الفطر أيضا باسم "عيد كسر الصوم" ويحدث مع رؤية القمر الجديد، وهو اليوم الأول من شهر شوال الإسلامي.

وتشمل الاحتفالات الشكر والولائم وتبادل الهدايا.

وعادة ما يبدأ المسلمون يوم العيد مع صلاة الفجر وزيارة المقابر لتحية أجدادهم، والخروج مع الأطفال بالثياب والألعاب والأحذية وتبادل الزيارات بين الأسر وبعضها البعض.

كما اشتهر المسلمون في مدينة مومباي الغربية الهندية، وكشمير الهندية بالروح الاحتفالية وأداء الصلوات من أجل السلام والهدوء.

ويشمل عدد سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة ما يقرب من 175 مليون مسلم، ويشكلون ثالث أكبر عدد من المسلمين في العالم.