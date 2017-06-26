البث الحي
منوعات|سوريا

شاهد: احتفالات أطفال إدلب في عيد الفطر

26/6/2017

جهز متطوعون في مخيم للنازحين بمنطقة ريف معرة النعمان الشرقي بإدلب في سوريا ساحة للعب (الأحد) كمفاجأة للأطفال بمناسبة عيد الفطر.

واستمتع نحو 200 طفل في مخيم جدار بالمفاجأة التي أعدها لهم 12 متطوعا من فريق ملهم التطوعي.

وقال عاطف نعنوع مدير فريق "ملهم" التطوعي إن الأنشطة التي نُظمت جاءت في إطار الاحتفالات التي تستمر ثلاثة أيام بعيد الفطر.

وجاء في موقع فريق مُلهم التطوعي على الانترنت أن الفريق تأسس في يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2012 تكريما لاسم الراحل ملهم الطريفي الذي شارك في الاحتجاجات على النظام السوري وقُتل في قصف نفذته القوات الحكومية في مدينة سلمى بمحافظة اللاذقية في يونيو حزيران 2012.

وأفادت بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مايو أيار أن عدد السوريين الذين فروا لدول الجوار ومصر بسبب الحرب المستعرة في بلدهم تجاوز خمسة ملايين نسمة.

وقُتل مئات الألوف في الحرب التي اندلعت شرارتها في 2011 وشُرد ملايين من بيوتهم الأمر الذي تسبب في أزمة لجوء عالمية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

أردوغان: نعمل بقوة لإنهاء الاحتلال والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

أردوغان خلال فعاليات المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" عام 2018 (الأناضول- أرشيف)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)