شاهد: احتفالات أطفال إدلب في عيد الفطر

جهز متطوعون في مخيم للنازحين بمنطقة ريف معرة النعمان الشرقي بإدلب في سوريا ساحة للعب (الأحد) كمفاجأة للأطفال بمناسبة عيد الفطر.

واستمتع نحو 200 طفل في مخيم جدار بالمفاجأة التي أعدها لهم 12 متطوعا من فريق ملهم التطوعي.

وقال عاطف نعنوع مدير فريق "ملهم" التطوعي إن الأنشطة التي نُظمت جاءت في إطار الاحتفالات التي تستمر ثلاثة أيام بعيد الفطر.

وجاء في موقع فريق مُلهم التطوعي على الانترنت أن الفريق تأسس في يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2012 تكريما لاسم الراحل ملهم الطريفي الذي شارك في الاحتجاجات على النظام السوري وقُتل في قصف نفذته القوات الحكومية في مدينة سلمى بمحافظة اللاذقية في يونيو حزيران 2012.

وأفادت بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مايو أيار أن عدد السوريين الذين فروا لدول الجوار ومصر بسبب الحرب المستعرة في بلدهم تجاوز خمسة ملايين نسمة.

وقُتل مئات الألوف في الحرب التي اندلعت شرارتها في 2011 وشُرد ملايين من بيوتهم الأمر الذي تسبب في أزمة لجوء عالمية.