شاهد: أسماك قرش تفزع المصطافين في إسبانيا

أثار ظهور سمكتي قرش على أحد الشواطئ بجزيرة مايوركا الإسبانية حالة من الفزع بين المصطافين الذين سارعوا بالخروج من المياه.

وصور أحد الموجودين لقطات للواقعة التي حدثت (الأحد) في "بلاتيا دي بالما" وحظيت بآلاف المشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت الواقعة واحدة من مشاهدات عدة لأسماك قرش على شواطئ الجزيرة في مطلع الأسبوع.

وطلب حراس الشواطئ من الزوار الخروج من الماء في شاطئ قريب آخر بعد رصد ثلاثة أنواع لم يتم تحديدها من القرش هناك.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الأمر لم يسفر عن إصابات.

ويعتقد أن أكثر من 40 نوعا من أسماك القرش تقطن البحر المتوسط. ورغم ندرة وقوع هجمات على البشر إلا أنها تحدث.

وفي الشهر الماضي أصيب أحد الزوار على جزيرة إيبيزا الإسبانية في هجوم يعتقد أنه لقرش أزرق.