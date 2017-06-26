البث الحي
منوعات|إسبانيا

شاهد: أسماك قرش تفزع المصطافين في إسبانيا

26/6/2017

أثار ظهور سمكتي قرش على أحد الشواطئ بجزيرة مايوركا الإسبانية حالة من الفزع بين المصطافين الذين سارعوا بالخروج من المياه.

وصور أحد الموجودين لقطات للواقعة التي حدثت (الأحد) في "بلاتيا دي بالما" وحظيت بآلاف المشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت الواقعة واحدة من مشاهدات عدة لأسماك قرش على شواطئ الجزيرة في مطلع الأسبوع.

وطلب حراس الشواطئ من الزوار الخروج من الماء في شاطئ قريب آخر بعد رصد ثلاثة أنواع لم يتم تحديدها من القرش هناك.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الأمر لم يسفر عن إصابات.

ويعتقد أن أكثر من 40 نوعا من أسماك القرش تقطن البحر المتوسط. ورغم ندرة وقوع هجمات على البشر إلا أنها تحدث.

وفي الشهر الماضي أصيب أحد الزوار على جزيرة إيبيزا الإسبانية في هجوم يعتقد أنه لقرش أزرق.

المصدر : الجزيرة مباشر + ذا صن + رويترز
المزيد من منوعات

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

أردوغان: نعمل بقوة لإنهاء الاحتلال والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

أردوغان خلال فعاليات المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" عام 2018 (الأناضول- أرشيف)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)