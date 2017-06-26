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توقيف الفنانة أصالة في مطار بيروت بتهمة حيازة كوكايين

الفنانة السورية أصالة نصري
الفنانة السورية أصالة نصري
25/6/2017

كشف مصدر أمني لـصحيفة "النهار" اللبنانية (الأحد) عن توقيف الفنانة السورية أصالة نصري في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت أثناء توجهها الى القاهرة.

وأوضح المصدر أنه عُثر على جرامين من مادة الكوكايين في حوزتها، وضعتهما في علبة ادوات التجميل(الماكياج).

وأفاد المصدر، الذي لم يتم الكشف عن هويته، أنّ حجم الكمية يرجح أنها مخصصة للتعاطي.

وذكر المصدر أن أصالة سوف تخضع لتحقيق في قضية توقيفها بتهمة حيازة مخدرات من نوع "كوكايين"، يقرر بعدها المدعي العام ما إذا كان سيتم توقيف أصالة او اخلاء سبيلها.

كان اسم أصالة ارتبط في محطات عدّة بالجدل، لا سيما بسبب مواقفها السياسية من الثورة السورية، وإعلان تأييدها للمعارضة ضد النظام الحاكم في سورية.

يذكر أنّ حضور أصالة إلى لبنان هو تلبية لدعوة شركة "إيجل فيلمز" لصاحبها جمال سنان، لحضور إفطارها السنوي الذي أقامته الجمعة في أحد الفنادق ببيروت.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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