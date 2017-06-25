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منوعات|فلسطين

90 ألفًا يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى‎

25/6/2017

أدى صباح اليوم (الأحد) نحو 90 ألف مسلم صلاة العيد في المسجد الأقصى، وسط قيود إسرائيلية، حسب دائرة الأوقاف الإسلامية.

وقالت دائرة الأوقاف في بيان، اليوم، إن "عشرات الآلاف الفلسطينيين بدأوا بالتوافد إلى المسجد الأقصى منذ فجر اليوم".

وانتشرت الشرطة الإسرائيلية بكثافة في أنحاء مدينة القدس وبخاصة في محيط البلدة القديمة وفي أزقتها وقرب بوابات المسجد الأقصى، بحسب البيان.

واستخدمت الشرطة الإسرائيلية منطاد ثبتت عليه كاميرات من أجل مراقبة حركة المصلين داخل ساحات المسجد.

وعاونت فرق الكشافة ولجان النظام منذ ساعات الصباح حراس وسدنة المسجد الأقصى في ترتيب الأمور في ساحات المسجد وإرشاد المصلين.

كما انتشرت الفرق الطبية في ساحات المسجد لتقديم المساعدة للمصلين عند الحاجة.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات أسبوعية من قبل مستوطنين يهود، تحت حراسة وحماية من الشرطة والجيش الإسرائيلي.

المصدر : الأناضول
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