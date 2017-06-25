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"قفل ذكي" يعطل الهاتف المحمول أثناء ركوب الدراجة

25/6/2017

توصلت شركة اتصالات هولندية إلى ابتكار "قفل ذكي" للدراجة الهوائية يعطل شبكة الاتصال على الهاتف المحمول بمجرد أن يفتح الراكب القفل استعدادا لركوب دراجته.

وابتكرت شركة (كيه.بي.إن) القفل الذكي بالتعاون مع هيئة السلامة المرورية الهولندية، وهو يستهدف الأطفال في المقام الأول بغرض الترويج لمفهوم "الاستخدام الآمن للهاتف المحمول أثناء السير"، بحيث لا ينشغل الأطفال باستخدام الهاتف المحمول أثناء ركوب الدراجة، وهو ما قد يعرضهم لمخاطر الحوادث المرورية.

وأفاد الموقع الإلكتروني الأمريكي "ذي فيرج" المعني بالابتكارات التكنولوجية إنه يتعين تنزيل تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول من أجل تشغيل إمكانيات القفل الذكي.

ويرى بعض المنتقدين أن القفل الذكي لا يخلو من عيوب، حيث إنه يمنع راكب الدراجة من الاستفادة من خدمات الملاحة الإلكترونية أو الاستماع إلى تطبيقات الموسيقى عبر الإنترنت، كما أنه لا يسمح للراكب بإجراء مكالمات استغاثة في حالة تعرضه لحادث.

وتدرس الشركة الهولندية إضافة زر طوارئ على القفل الذكي بحيث يسمح للراكب بإجراء مكالمات في حالات الضرورة.

ويعمل القفل الذكي على نظام تشغيل "أندرويد" فقط، وتقول شركة (كيه.بي.إن) إنه سوف يطرح في الأسواق بسعر مئة يورو، بعد استكمال مراحل تطويره

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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