شاهد: ترمب وميلانيا يحضران الزواج الثالث لوزير الخزانة بواشنطن

حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والسيدة الأولى ميلانيا السبت حفل زواج وزير الخزانة ستيفن منوتشين والممثلة الاسكتلندية لويز لينتون الذي جرى في واشنطن.

والزفاف الذي جرت مراسمه في قاعة تاريخية قرب حديقة "ناشيونال مول" بقي سرا إلى أن قام صديق العروسين، وزير التجارة ويلبر روس، "بزلة لسان " في وقت سابق هذا الأسبوع.

ومرّ موكب ترمب الذي كان يرتدي طقم "تاكسيدو" وميلانيا بفستان زهري قالت المتحدثة باسمها أنه من تصميم "جيل مندل "ومن الحرير الشيفون، بين حشود المصطفين على جانبي الطريق أملا في التقاط صورة لهما اثناء اجتيازهما مسافة قصيرة جنوبا لحضور المراسم.

ودعي 300 شخص إلى الزفاف بينهم نائب الرئيس مايك بنس وغيره من أعضاء الإدارة الأميركية، ويعتقد أن وزير المالية الكندي بيل مورنو كان بين المدعوين.

وتحمل لينتون (36 عاما) شهادتين في الصحافة والقانون، وظهرت في برامج تلفزيونية أميركية بينها "سي إس آي، نيويورك" و"كولد كيس"، كما لعبت أدوارا صغيرة في أفلام عدة، بحسب موقعها الإلكتروني وعملت منتجة أفلام.

وأثار كتاب ألفته لينتون عن سنة أمضتها في زامبيا قبيل مرحلة دراستها الجامعية بعنوان "في ظل الكونغو"، انتقادات لعدم الدقة ولنبرة، وصفها أحد نقاد (واشنطن بوست) بحدة بأنها "قصة المخلص الأبيض المثالي في أفريقيا".

الوزير، منوتشين (54 عاما) كان مديرا سابقا في غولدمان ساكس ومدير صندوق تحوط، كان أيضا مديرا ماليا سابقا في صناعة الأفلام في هوليوود.

وكان منوتشين عيّن لينتون الشهر الماضي رئيسة مؤقتة لشركة "ديون انترتينمنت" التي ساهم في تأسيسها لكنها استقالت في وقت لاحق بعد تساؤلات من الديموقراطيين حول مسألة تضارب مصالح.

وهذا ثالث زواج لمنوتشين والثاني للينتون.