البث الحي
منوعات

"الكعك": حلوى العيد ومصدر رزق للأسر الفقيرة بغزة

25/6/2017

يُشكل بيع "الكعك"، قبيل عيد الفطر، فرصةً سانحة، لكسب الرزق، من قبل الكثير من الأسر محدودة الدخل، في قطاع غزة.

وتتجه كثيرات من النساء لصناعة الكعك، الذي يعد حلوى العيد الرئيسية، في منازلها، وبيعها لأصحاب المتاجر، أو للجيران والأقارب.

خلود أبو دقة "34عامًا"، من سكان بلدة عبسان، شرقي محافظة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، توجهت منذ أربع سنوات، لصناعة معظم أنواع الحلوى، خاصة الكعك في العيد وبيعها، بسبب ظروفها المعيشية الصعبة.

وتقول أبو دقة، خلال انشغالها بتعبئة بعض الطلبات للزبائن في منزلها، فيما يلتف حولها ستة من العاملات، من بناتها وجيرانها: "أغتنم فرصة العيد لكسب الرزق، وإسعاد أطفالي، في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها".

وتضيف: "ليس لدينا مصدر دخل، وزوجي لا يعمل، وزاد الوضع سوءًا، بعد تدمير منزلنا، خلال العدوان الإسرائيلي عام 2014 على القطاع، وذلك كان سببًا مهمًا للتوجه نحو التفكير بمصدر رزق، من هنا كان التوجه لصناعة الحلوى".

وتتابع: "لولا حلوى العيد، التي ننشغل بتجهيزها أنا وأفراد الأسرة قبيل عيد الفطر، لما كانت السعادة تدخل بيتنا خلال العيد".

وتلفت أبو دقة، إلى أنها تشارك في معارض تراثية، وأخرى للحلوى وللمأكولات الشعبية، بمختلف مناطق القطاع، في محاولة منها، لترويج ما تقوم بإنتاجه، وتحصيل الرزق وزيادة شهرتها.

وذكرت أنها افتتحت صفحةً عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لترويج منتجاتها.

وتمتلك أبو دقة، حاليا، الكثير من الزبائن الدائمين، ما جعلها تحول جزءًا من منزلها لما يشبه المصنع الصغير للحلوى والمأكولات الشعبية.

وتشير أبو دقة، إلى أن الكثير من النساء، يعملن في صناعة كعك العيد، خلال المناسبات، وخاصة الأعياد، بهدف كسب الرزق.

ولا يكاد يخلو بيت فلسطيني، من الكعك، في عيد الفطر، كونه يعتبر الحلوى التقليدية الرئيسية التي يتناولها المواطنون، ويقدمونها لضيوفهم.

المصدر : الأناضول
المزيد من منوعات

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

نجاة متسابق بمعجزة بعد انقسام سيارته لنصفين في سباق البحرين (فيديو)

العمال يدفعون ما تبقى من سيارة غروجان (تويتر)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)