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شاهد: مقهى للقطط في تشيلي

24/6/2017

يتمتع مقهى القطط في العاصمة التشيلية سانتياغو، بشعبية كبيرة، إذ اجتذب محبي القهوة وكذلك عشاق القطط.

كان أول مقهى خاص بالقطط قد افتتح في اليابان ثم انتقلت الفكرة لأوربا والولايات المتحدة، والفكرة هي جذب الناس إلى المقهى وإيقاعهم في حب القطط وبالتالي تكرار الزيارة للاستمتاع بالقهوة والقطط معًا بل واصطحابها للمنزل أيضًا.

فيكتوريا البالغة من العمر 4 سنوات، لبت والدتها رغبتها بشراء قطين أسمتهما "ميمي" و"أبولو" من داخل المقهى.

لا يستطيع زوار المقهى اصطحاب قططهم الخاصة بهم معهم، حتى لا تتسبب في مشكلات مع القطط الأخرى المتواجدة في المقهى.

وكل ثلاثة أشهر، يتم جلب القطط وإنقاذها من الشارع لتبقى في المقهى، مما يتيح لهم فرصة لتبنيها بعد إجراء فحص لها.

يتم تقديم الطعام النباتي اللذيذ أيضا في المبنى، الذي يتم إعداده في غرفة منفصلة حيث تتجول القطط، جنبا إلى جنب مع مواد متنوعة لرعاية القط.

المصدر : رويترز
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