شاهد: مسابقة لأقبح كلب في العالم

فازت الكلبة مارثا التي تزن 57 كيلوغراما بالمسابقة السنوية ال29 لأقبح كلب في العالم، والتي نظمت بولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة.

وكانت الكلبة مارثا، وهي من فصيلة نابوليتان ماستيف، هي المفضلة للفوز بالجائزة منذ البداية فهي غالبا ما تنزلق على جانبها بخشبة المسرح ليتمدد وجهها المتدلي على الأرض، بينما كان من المفترض أن تقف في تباه وكبرياء.

وقالت شيرلي زيندلر، مالكة الكلبة مارثا، إن مارثا حيث كانت شبه عمياء، لكنها تمكنت من الإبصار مجددا بعد جراحات عديدة.

وفازت مارثا على 13 كلبا آخرين، معظمها من الكلاب الأكبر والأصغر سنا التي تهيمن على المسابقة.

وينظر عادة إلى تلك الكلاب- بعضها به بثرات والبعض الآخر ألسنته متدلية- باعتبارها قبيحة؛ لكن هذه الكلاب تعد بالنسبة لأصحابها بمثابة قصة حب من النظرة الأولى.

ويتم الحكم على الكلاب المتنافسة من خلال الانطباعات الأولى والسمات غير العادية والشخصية ورد فعل الجمهور.