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منوعات|الهند

شاهد: جمعية خيرية هندية تستغل اسم ترمب لبناء "المراحيض"

24/6/2017

أطلقت منظمة خيرية تقوم ببناء المراحيض اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرية هندية في إطار حملة دعائية لجمع المال والدعم لتحسين الصرف الصحي.

ووضعت منظمة "سولابه انترناشيونال" لافتات كُتب عليها "قرية ترامب" في أرجاء البلدة الواقعة في ولاية هاريانا بشمال الهند وتحمل كل منها صورة للرئيس الأمريكي مبتسما.

وتقول المنظمة إنها قامت ببناء 1.5 مليون مرحاض في شتى أنحاء الهند.

لكن المنظمة أشارت إلى إنها لم تحصل على إذن من البيت الأبيض أو الإمبراطورية التجارية لعائلة ترامب لتغيير اسم القرية التي ما زالت تعرف محليا بشكل أكبر باسم "مارورا".

وقال بيندشوار باثاك مؤسس المنظمة إنه يأمل بأن تحصل هذه اللفتة على دعاية كافية لزيادة الوعي على الأقل بمشكلة اجتماعية كبيرة.

وأضاف: "مثل هذه الخطوة قد تحفز الأثرياء والشركات ومانحين آخرين على التقدم والتبرع بالمال".

وهذا التغيير رمزي تماما حيث إن اسم القرية سيظل كما هو على الخرائط والعلامات. لكن سكان القرية قالوا إنهم مستعدون لقبول الاسم الجديد وأي أشياء طيبة يجلبها معه هذا الاسم.

وقال أحد السكان واسمه محمد جوهر الدين إن "كل مشكلاتنا مثل الكهرباء والماء سيعالجها تغيير اسم القرية".

وقال وجيه القرية شوكت علي إنه ممتن لعمل المؤسسة الخيرية، وأضاف: "يجري بناء مرحاض ويجري بناء طريق وسيتم بناء مجلس للمدينة في القرية أيضا".

وتم تنظيم هذا الحدث في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للتوجه هذا الأسبوع لعقد أول اجتماع مع ترمب في واشنطن.

ويعاني أكثر من ثلثي سكان الهند، البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، من عدم توافر خدمات الصرف الصحي.

وتقدر الأمم المتحدة أن نصف السكان يقضون حاجتهم في العراء مما يعرض الناس لخطر الإصابة بالكوليرا والإسهال والزحار والدوسِنتاريا والالتهاب الكبدي والتيفود.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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