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منوعات|ألمانيا

شاهد: استقبال رسمي لباندا في ألمانيا

24/6/2017

حظي دبا الباندا شياو كينغ ومينغ مينع باستقبال الشخصيات الهامة لدى وصولهما إلى العاصمة الألمانية برلين قادمين من الصين.

 وسينضم الدبان إلى حديقة حيوان برلين، وستدفع السلطات الألمانية مليون دولار سنويا لمدة 15 عاما. وستذهب معظم هذه الأموال إلى برنامج الصين للحفاظ على دب الباندا.

وسيقام حفل رسمي بمشاركة المستشارة الألمانية إنغيلا ميركل والرئيس الصيني شي جينبينغ على هامش قمة الدول العشرين.

ولا تسمح الصين بسفر دببة باندا إلا إلى الدول التي لها علاقات قوية معها.

وقالت حديقة حيوان برلين إنها ستوفر للدبين، وهما ذكر وأنثى، كل ما يمكنها من أجل تشجيعهما على التزاوج وولادة مزيد من دببة الباندا.

المصدر : رويترز
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