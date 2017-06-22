250 مليون شخص يتعاطون المخدرات في العالم

ذكر تقرير أممي، صدر الخميس، أن ما يقرب من 250 مليون شخص حول العالم تعاطوا المخدرات، وخاصة الأفيون، في عام 2015.

وكشف التقرير، الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن تعاطي المخدرات تسبب باضطرابات ذهنية ونفسية لدى قرابة 29 مليونا و500 ألف شخص، في الفترة نفسها.

ولفت التقرير إلى أن الأفيون كان أكثر أنواع العقاقير (المخدرة) ضرراً، وتسبب في 70% من الآثار الصحية السلبية المرتبطة باضطرابات تعاطي المخدرات، وذلك في الوقت الذي تضاعفت فيه أنواع المواد المخدرة لتصل إلى 483 مادة، عام 2015، مقارنة بـ260 مادة، في عام 2012.

ويشير التقرير إلى زيادة إنتاج الأفيون عالمياً، حيث زاد إنتاجه بمقدار الثلث في عام 2016 مقارنة بالعام الذي سبقه.

ويحذر التقرير، من مخاطر اعتماد بعض الجماعات "الإرهابية" على أرباح المخدرات.

ويلفت إلى أن تلك التجارة تشكل، تقريباً، نصف الدخل السنوي لحركة "طالبان"، حيث تتم زراعة قرابة 85% من الأفيون في أفغانستان في الأراضي الخاضعة لنفوذ الحركة.

كما يحذر من الأخطار التي تشكلها شبكة الإنترنت "المظلمة" (دارك نيت)، والتي تمنح العصابات وزبائنهم للتعامل بشكل مجهول، باستخدام العملات المشفرة، مثل "بيتكوين".