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ناسا تستعد لأول كسوف كلي للشمس في أمريكا منذ قرن

كسوف كلي للشمس- أرشيفية
كسوف كلي للشمس- أرشيفية
22/6/2017

كشفت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) عن تفاصيل خططها لدراسة أول كسوف كلي للشمس في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ نحو 100 عام.

ويتوقع حدوث الكسوف الشمسي في 21 أغسطس/آب؛ وسيشمل أمريكا من أوريغون غربا وحتى كارولاينا الجنوبية جنوب شرق البلاد؛ حيث سيمر القمر بين الشمس والأرض، ليحجب وجه الشمس ليظهر غلافها الخارجي فقط في السماء.

وسيكون هذا أول كسوف كلي ستشهده الولايات المتحدة من الساحل الغربي إلى الشرقي منذ عام 1918.

ويمكن لهواة الفلك رؤية ظل عرضه 113 كيلومترا للقمر يعبر البلاد ابتداء من الساعة 10:15 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:15 بتوقيت غرينتش) قرب لينكولن بيتش بولاية أوريغون لينتهي في الساعة 2:49 مساء في مكليلانفيل بولاية كارولاينا الجنوبية.

وقالت ناسا إنها ستطلق بالونات أبحاث على ارتفاعات عالية وطائرات لإجراء تجارب للفيزياء الشمسية وعلوم الأرض ستجريها خلال الكسوف.

وتعتزم ناسا أيضا بث مشاهد الكسوف على الهواء مباشرة من عشرات المواقع في مسار الكسوف.

ويحدث الكسوف الكلي للشمس على الأرض كل عام أو نحو ذلك، غير أنه يسقط ظله غالبا فوق المحيطات أو مناطق نائية. والمرة الأخيرة التي شهد فيها جزء من الولايات المتحدة كسوفا كليا للشمس كانت عام 1979.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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