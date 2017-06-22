شاهد: مسحراتي بـ"طربوش" يستبدل العود بالطبلة

استغل رجل مصري حبه لآلة العود في إحياء وتجديد تقليد رمضاني قديم يتمثل في إيقاظ الناس للسحور قبل صيام يوم طويل لاسيما في الصيف.

ويرتدي محمد عبد الحكيم عبد الواحد القبعة التقليدية القديمة (الطربوش) ويمشي في حي الجمالية التاريخي الذي نشأ وترعرع فيه وهو يعزف الألحان على العود لإيقاظ السكان لتناول السحور.

وجرت العادة على أن يستخدم "المسحراتي" الطبلة لإيقاظ الناس من أجل تناول وجبة السحور قبل بدء يوم طويل آخر من الصيام في رمضان، لكن عبد الواحد استبدل العود بالطبلة.

وقال الرجل الذي يعمل كمسحراتي منذ 30 سنة "طبلة طبلة طبلة وناس كتير أصواتها بتبقى جشة فقلت ليه مخليش السحور بالعود.. أنا سألت الناس الأول إحنا ليه منتسحرش بالعود أو العود في إيه.. ما هي آلة موسيقية جميلة والناس كلها بتحبها.. لقيت في قبول من الناس فبدأت وأهو (هكذا) ربنا يوفقنا".

ولهذا التقليد جذوره في الحقبة العثمانية حيث كان الناس يجوبون الشوارع ويقرعون الطبول ويرددون أناشيد الذكر والثناء على النبي محمد.

ويوقف الناس عبد الحكيم ويطلبون الاستماع إلى موسيقاه.

وقال ساكن محلي يدعى محمد علي "بتشد الانتباه.. حاجة جديدة يعني طول عمرنا بنعرف حاجة اسمها طبلة فأول مرة نشوف عود.. حاجة هادية وشدت الانتباه".

وبالنسبة لآخرين فإن دور المسحراتي يضفي نكهة خاصة لشهر رمضان.