شاهد: مسيحيون مصريون ينظمون موائد إفطار في رمضان

في استعراض للتضامن المجتمعي في مواجهة العنف الطائفي في مصر يقيم مسيحيون في القاهرة موائد إفطار يومية لجيرانهم المسلمين في شهر رمضان.

وتقام هذه الموائد التي تجمع مسلمين ومسيحيين سنويا في مصر لكنها تكتسب أهمية أكبر هذا العام عقب هجمات تعرض لها الأقباط.

وتشترك العديد من الأسر المسيحية في إقامة موائد إفطار يومية فيما يصفونه بأنه محاولة لتوحيد أبناء الوطن مع اختلاف الديانة في هذه الأيام المقدسة من العام.

ويقول منظم إحدى تلك الموائد إن المسيحيين والمسلمين في مصر أخوة وأصدقاء.

وأثارت هجمات شنها مسلحون على مسيحيين في مصر مخاوف من حدوث اضطرابات طائفية.

وأسفر أخر هجوم عن مقتل 29 عندما هاجم مسلحون مجموعة من المسيحيين أثناء توجههم إلى دير في المنيا بصعيد مصر الشهر الماضي.