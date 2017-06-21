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منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: لحظة إطلاق شرطي أمريكي النار على سائق سيارة

21/6/2017

أفرجت السلطات الأمريكية عن تسجيل فيديو يوثق لحظة إطلاق شرطي النار على سائق سيارة من المسافة صفر في شهر يوليو/ تموز من العام الماضي.

وسبق عرض الفيديو على المحلفين والمحكمة التي برأت الشرطي الأسبوع الماضي من عدة تهم من بينها تهمة القتل.

ويبين الفيديو الشرطي بعد أوقف السيارة لمخالفة سائقها، وهو أمريكي أسود، قوانين المرور.

وفجأة يشتعل الموقف بعد أن أبلغ السائق الشرطي بأنه يحمل سلاحا ناريا مرخصا ليطلق الشرطي عدة طلقات سريعة من مسدسه أسفرت عن مقتل السائق.

واندلعت مظاهرات واحتجاجات في عدد من المدن عقب الحادث.

وقال الشرطي إنه أطلق النار خوفا على حياته بعد أن حاول السائق الوصول إلى مسدسه.

المصدر : وكالات
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