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شاهد: رجال الإطفاء بالبرتغال يرقدون من التعب وسط حرائق الغابات

21/6/2017

التقط أحد رجال الإطفاء في البرتغال صورة نادرة لزملائه وهم يفترشون الأرض وينامون فوق معاطفهم، في محاولة لأخذ قسط بسيط من الراحة أثناء معالجة أشد حرائق الغابات فتكًا في البلاد.

ورصد رجل الإطفاء البرتغالي بيدرو براز، المشهد الغريب لفترة الاستراحة النادرة وسط النيران، وظهر فيه زملاؤه وهم يرقدون على معاطفهم فوق أرض عشبية بجانب نهر ألفاريس.

وقام بيدرو بنشر الصورة على الإنترنت لتحظى بانتشار واسع المدى، حتى تمت مشاركتها أكثر من 77 ألف مرة خلال أقل من 3 أيام.

وقد نفذت البرتغال عملية واسعة النطاق لمكافحة الحريق الذى أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 64 شخصًا.

وقد انتشر الحريق الذى يبعد حوالى 200 كيلومتر شمال شرق العاصمة لشبونة بسرعة، يوم السبت، ما أسفر عن مصرع العديد من الأشخاص في سياراتهم بينما كانوا يحاولون الفرار من الحريق.

وذكر فيكتور فاز بينتو، قائد وكالة الحماية المدنية، أن العديد من الحرائق الأخرى انتشرت الآن عبر المنطقة، وهناك الآن أكثر من ألفي رجل إطفاء شاركوا في إطفائها.

المصدر : رويترز
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