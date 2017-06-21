شاهد: رئيس وزراء الهند يمارس اليوغا وسط 50 ألف شخص

انضم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودى، الأربعاء، إلى الآلاف من الناس على الحصير الملونة لممارسة تمارين التنفس، في مدينة لكناو بشمال الهند، احتفالا باليوم الدولي الثالث لليوغا.

وعلى الرغم من هطول الأمطار، خرج 50 ألف شخص إلى هذا الحدث في أرض راماباي أميدكار، حيث دعا مودي -الذي ارتدى قميصا أبيض وسراويل رياضية- الهند والعالم إلى تبني الممارسة القديمة "اليوغا" في حياتهم اليومية.

وتحدث رئيس الوزراء الهندي عن فوائد اليوغا خلال التجمع، وقال: "أرحب بجميع محبي اليوجا الموجودين هنا والذين يمارسون اليوغا في عدة أماكن بالعالم، اليوم اليوغا أصبحت جزءًا من حياة الكثيرين، وقد ازدادت شعبية اليوغا خارج الهند وساعدت في ربط العالم بالهند".

وأضاف: "كان هناك وقت يمارس فيه اليوغا شرائح من المواطنين في الهيمالايا فقط، ولكن الآن، أصبحت جزءًا من الحياة اليومية للمواطنين".

وقال مودي إنه ممارس متحمس لنظام اليوغا، وأنه يجلس على قدميه على حصيرة القطن كل يوم لمدة 20 دقيقة.

وقد تم تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة الهندية وفي أنحاء البلاد تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لليوغا في نيودلهي وبقية أنحاء العالم الأربعاء.

وبعد فوزه في الانتخابات عام 2014، دفع مودي لحضور حدث سنوي مخصص لليوغا ليحتفل به في جميع أنحاء العالم، ليضع بذلك ثقله السياسي وراء الصناعة التي نشأت حول الانضباط البدني والروحي القديم وتقدر الآن بنحو 80 مليار دولار.

وفي العام نفسه، توصلت الأمم المتحدة إلى توافق في الآراء، معلنة اعتماد 21 يونيو/حزيران من كل عام، يومًا عالميًا لليوغا.