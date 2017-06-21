البث الحي
منوعات|الهند

شاهد: رئيس وزراء الهند يمارس اليوغا وسط 50 ألف شخص

21/6/2017

انضم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودى، الأربعاء، إلى الآلاف من الناس على الحصير الملونة لممارسة تمارين التنفس، في مدينة لكناو بشمال الهند، احتفالا باليوم الدولي الثالث لليوغا.

وعلى الرغم من هطول الأمطار، خرج 50 ألف شخص إلى هذا الحدث في أرض راماباي أميدكار، حيث دعا مودي -الذي ارتدى قميصا أبيض وسراويل رياضية- الهند والعالم إلى تبني الممارسة القديمة "اليوغا" في حياتهم اليومية.

وتحدث رئيس الوزراء الهندي عن فوائد اليوغا خلال التجمع، وقال: "أرحب بجميع محبي اليوجا الموجودين هنا والذين يمارسون اليوغا في عدة أماكن بالعالم، اليوم اليوغا أصبحت جزءًا من حياة الكثيرين، وقد ازدادت شعبية اليوغا خارج الهند وساعدت في ربط العالم بالهند".

وأضاف: "كان هناك وقت يمارس فيه اليوغا شرائح من المواطنين في الهيمالايا فقط، ولكن الآن، أصبحت جزءًا من الحياة اليومية للمواطنين".

وقال مودي إنه ممارس متحمس لنظام اليوغا، وأنه يجلس على قدميه على حصيرة القطن كل يوم لمدة 20 دقيقة.

وقد تم تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة الهندية وفي أنحاء البلاد تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لليوغا في نيودلهي وبقية أنحاء العالم الأربعاء.

وبعد فوزه في الانتخابات عام 2014، دفع مودي لحضور حدث سنوي مخصص لليوغا ليحتفل به في جميع أنحاء العالم، ليضع بذلك ثقله السياسي وراء الصناعة التي نشأت حول الانضباط البدني والروحي القديم وتقدر الآن بنحو 80 مليار دولار.

وفي العام نفسه، توصلت الأمم المتحدة إلى توافق في الآراء، معلنة اعتماد 21 يونيو/حزيران من كل عام، يومًا عالميًا لليوغا.

المصدر : رويترز + وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من منوعات

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)